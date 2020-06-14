По данным оперштаба, въезд и выезд разрешается сотрудникам диппредставительств зарубежных стран и членам их семей, специалистам иностранных компаний и других организаций, работающих в Узбекистане в рамках инвестиционных проектов.

Помимо этого, авиарейсами могут воспользоваться выезжающие на работу или учебу, граждане, которые едут на лечение, граждане, имеющие близких родственников или тяжелобольных родственников за границей. Разрешены перелеты лицам, направляющимся в другие страны транзитом через Узбекистан, по запросу диппредставительств иностранных государств.

Согласно решению комиссии, прибывающие в страну "зелеными" рейсами из стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией (в эту категорию внесены — Япония, Южная Корея, Китай и Израиль), не будут помещаться на карантин.

Пассажиров из государств, где уменьшается число случаев коронавируса, куда вошли страны Европейского союза, Малайзия, Таиланд и Сингапур ("желтые" рейсы) по прилете отправят на домашний карантин.

Прибывающие из стран, отнесенных к "красной" категории (с высоким уровнем инфицирования коронавирусом), будут помещать в обсервацию на 14-дневный карантин.

"Авиабилеты не будут продаваться пассажирам, если они прибывают транзитом из стран с тяжелой санитарно-эпидемиологической ситуацией или если они находились менее 14 дней подряд в странах со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении.

С 15 марта, после того, как в Узбекистане был зафиксирован первый случай COVID-19, власти стали поэтапно вводить ограничительные меры. Было приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами и внутри республики, закрыты пункты пропуска на границе, за исключением грузовых перевозок и чартерных рейсов.

Как сообщалось, карантин в Узбекистане продлен до 1 августа, но вместе с тем в стране снимаются ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки. С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы страны поделили на "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

В Узбекистане в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 4994, выздоровело 3874 человек, зафиксировано 19 летальных исходов.