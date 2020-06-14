"Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена", — сказали в ведомстве.

На месте находится транспортный прокурор Петербурга. Ход проверки поставлен на контроль Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Кроме того, проверка проводится и Северо-Западным управлением на транспорте СКР. Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в воскресенье информированный источник сообщал "Интерфаксу", что два самолёта соприкоснулись по касательной в аэропорту "Пулково".

Пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт работает в штатном режиме.