Во всех пяти последних случаях заразившиеся не выезжали из Пекина в течение двух недель и не имели контактов с выходцами из провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться в январе.

Ранее сообщалось, что все 10 тыс. работников рынка сдадут тест на COVID-19, сообщила в субботу столичная газета "Синьцзин бао".

По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося.

За истекшие суnки в Китае выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом: 38 внутри страны, 19 ввезенных из-за рубежа, а также 9 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из 38 случаев 36 зафиксированы в Пекине.