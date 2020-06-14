"Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия — это уйдёт уже на июль месяц, и будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться",- сказал в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил столичный градоначальник, все "последующие разрешения связаны с тем, какая ситуация будет".
"Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин.