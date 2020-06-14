Как отметил столичный градоначальник, все "последующие разрешения связаны с тем, какая ситуация будет".

"Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин.