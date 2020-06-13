В управлении полиции приказали зачистить тротуары от любых предметов, которые могут быть использованы протестующими, чтобы атаковать полицейских.

Марш организован в знак солидарности и памяти Адама Траоре, чернокожего француза, умершего в 2016 году после задержания в полиции. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены. Марш состоится, несмотря на то, что во Франции до сих пор запрещены собрания людей в группах более 10 человек одновременно из-за пандемии коронавируса в мире.

Также протесты запланированы в Лионе, Марселе и других крупных французских городах. Акции проходят во Франции и других европейских странах с конца мая по примеру демонстраций против расизма в США.