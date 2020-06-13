"Еще одна репетиция запланирована на 15 июня, резервный день — 16 июня. Для проведения генеральной репетиции над Москвой и непосредственно воздушной части Парада 20 и 24 июня также будет установлен временный режим использования воздушного пространства", — отметили в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что ограничения, необходимые для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, коснутся аэропортов:

Домодедово — с 10:55 до 11:25;

Внуково — с 10:55 до 11:20;

Раменское — с 10:55 до 11:25;

Калуга (Грабцево) — с 10:00 до 10:50;

Остафьево — с 10:55 до 11:25.

"Предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ и в других городах Российской Федерации, а именно: в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите, Новосибирске, Омске, Севастополе, Самаре, Туле. Вводимые ограничения в указанных городах не повлияют на работу аэропортов", — добавили в Росавиации.

Как сообщал "Интерфакс", 10 июня в подмосковном Алабине состоялась совместная тренировка пеших расчётов, механизированной колонны и пролёт парадного строя авиации.

По данным Минобороны РФ, в воздушной части тренировки приняли участие 75 экипажей самолётов и вертолётов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлёт осуществлялся с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

В Минобороны отметили, что участникам парада Победы, который состоится в Москве 24 июня, "предстоит провести ещё четыре тренировки в подмосковном Алабине и две ночных тренировки на Красной площади 17 и 18 июня". "Генеральная репетиция состоится 20 июня", — заявили в ведомстве.