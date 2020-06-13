В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 — 8,9 тыс. Темп прироста также остается незначительным на уровне 1,7%.

Россия по числу новых случаев (приводятся данные Университета Джонса Хопкинса) на третьем месте в мире после США (2,04 млн) и Бразилии (828 тыс.). На четвертом месте Индия (308,4 тыс.), на пятом Великобритания (294,4 тыс.).

За прошедшие сутки в России умерли 114 человек, из них в Москве — 44. За весь период скончались 6 829 человек.

За последние сутки выписано 5 271 человек, из них в Москве — 1534. За весь период выписано 274 641 человек.