"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 — 8 987 в 85 регионах, в том числе 3 216 (35,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. В Москве зарегистрировано 1714 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 умерших и 2255 выздоровевших.

Как отмечается, суточный прирост уже 11 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4 — 8,9 тыс. Темп прироста остался на уровне 1,8%. В общей сложности в России зарегистрировано 511 423 случаев коронавирусной инфекции, 6 715 умерших и 269 370 выписанных (8 220 выписаны за последние сутки). Россия по числу новых случаев находится на третьем месте в мире после США (2,02 млн) и Бразилии (802 тыс.). На четвертое место вышла Индия (297,5 тыс.), обогнав Великобританию (291,9 тыс.).