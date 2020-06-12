"Из-за ограничений, связанных с COVID-19, мы и наши промоутеры в Азербайджане, Сингапуре и Японии приняли решение отменить гонки в сезоне 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы "Формулы-1".

Как отмечается, решения были приняты из-за различных проблем, с которыми промоутеры сталкиваются в этих странах. "В Сингапуре и Азербайджане требовались длительные сроки строительства уличных трасс, что сделало проведение мероприятий в период неопределенности невозможным. А в Японии действующие ограничения на поездки также привели к решению не проводить гонку", — добавили в "Формуле-1".

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" все еще не стартовал. Ранее "Формула-1" отменила и перенесла целый ряд этапов.

2 июня руководство "Королевских гонок" опубликовало календарь на первые восемь этапов сезона-2020. Первый этап пройдет в Австрии 3-5 июля, восьмой — в Италии 4-6 сентября. При этом в Австрии и Великобритании должны пройти по два этапа.

Между тем, СМИ сообщили о намерении руководства "Формулы-1" в ряде стран, включая Россию, проводить по два этапа. В "Росгонках" агентству "Интерфакс" сообщили о готовности Сочи принять сдвоенные Гран-при. Изначально Гран-при России в Сочи было запланировано на 25-27 сентября.