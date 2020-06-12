"Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму", — цитирует его пресс-служба министерства.

Между тем, горячая линия министерства курортов и туризма республики обработала почти шесть тысяч обращений от крымчан и жителей других регионов. По сравнению с прошлым годом число обращений выросло более чем в 20 раз.

"Чаще всего туристы интересовались, можно ли приехать в Крым, а также переносом туров – это порядка 80% обработанных обращений. Поступали и вопросы от руководителей крымских объектов размещения и туроператоров об аспектах работы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, обращения по возвращению крымчан из других стран, были консультации по работе транспорта, достопримечательностей и поведению в период режима повышенной готовности", — отметили в пресс-службе.