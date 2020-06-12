Согласно опубликованному расписанию, 12 мая состоится рейс Париж — Москва. 13 июня в Москву и Ростов-на-Дону вернутся россияне из Гоа, Бангкока, Лондона и города Ош (Киргизия).

"На 14 июня запланированы рейсы Денпасар — Москва -Санкт- Петербург, Денпасар — Москва — Ростов-на-Дону, Хошимин — Москва — Санкт-Петербург — Ростов- на-Дону, Хошимин — Москва — Ростов-на-Дону, Бишкек — Москва", — сообщили в ведомстве.

15 июня вывозные рейсы доставят соотечественников из Еревана в Москву и Казань, а также из Еревана в Махачкалу. Кроме того, 15 июня планируются рейсы Анталья — Москва — Казань, Анталья — Москва — Махачкала.

"16 июня состоится рейс Дели — Москва, 17 июня — рейс Бишкек — Казань, 19 июня состоится рейс Бишкек — Якутск", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 20 марта в Россию вывозными рейсами вернулись 193 тысячи россиян.

"С 20 марта по 7 июня 2020 на территорию Российской Федерации вернулось более 193 тысяч россиян. За первую неделю июня в Россию доставили более 2,6 тысяч человек", — сказали в Росавиации.

Там отметили, что за первую неделю июня было выполнено 12 рейсов, в том числе из США, Южной Кореи, Китая и Киргизии.