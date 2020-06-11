"Правительство страны, Чемпионат Испании по футболу (LaLiga) и Испанская конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) объединяются вместе для продвижения страны как безопасного направления для туризма и спорта в рамках оставшихся 11 туров LaLiga Santander и LaLiga SmartBank", — рассказали в турофисе.

И спорт, и туризм в последние месяцы сильно пострадали из-за пандемии COVID-19.

"Чемпионат Испании по футболу (LaLiga) и проводимые в его рамках мероприятия охватывают более 2,7 млрд зрителей во всем мире, он играют ключевую роль в продвижении страны как популярного направления для поездок. Кампанию по поддержке ознаменует логотип, который будет отображаться во время международных трансляций турнира. Кроме того, это будут публикации в соцсетях, визуализации на рекламных щитах и стадионах", — отметили в турофисе.

"Испания готова принимать туристов из разных стран с 1 июля. Мы разработали 20 протоколов безопасности по самым высоким стандартам. Мы хотим, чтобы туристы чувствовали себя уверенно, и кампания поможет это донести. Испания ждет путешественников», — сказала государственный секретарь по туризму Изабель Оливер.

Испания занимает второе место в мире по количеству иностранных гостей и тратам в туристической отрасли. На долю туризма приходится свыше 12% ВВП.