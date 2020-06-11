"Одна из ключевых мер поддержки, которые мы впервые сможем предложить инвесторам начиная со следующего года — это субсидирование процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых. Исходим из того, что конечная ставка должна быть не более 5%", — сказала Догузова, выступая на онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" в четверг.

Она назвала нехватку качественных мест размещения одной из самых главных проблем туризма в РФ. "Мы понимаем, почему это происходит — высокие сроки окупаемости, высокие процентные ставки на кредиты", — отметила Догузова.

Она подчеркнула, что в центре развития туризма находятся инвесторы, вкладывающие в туристскую инфраструктуру и общепит. "Мы всем им готовы будем помогать", — добавила она.

"Мы рассчитываем из того, что эта мера действительно позволит бизнесу чаще, больше строить гостиниц и других средств размещения в нашей прекрасной стране", — заключила Зарина Догузова.

По данным Ростуризма, в России чуть больше 12 тыс. отелей, прошедших классификацию, из них лишь 20% предлагают качественный номерной фонд.