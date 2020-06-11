"Восемьдесят процентов (посевов ромашки — ИФ) на поле в Михайловске вытоптано ради фотографий и получения лайков бессмысленных. Причем в основном это делали девушки, женщины, дети. В этом году там был сделан семеноводческий посев, чтобы получить оригинальные семена очень ценного сорта ромашки аптечной под названием "Машенька", — рассказала Чумакова.

По ее словам, был высажен новый сорт, единственный на Северном Кавказе, который создан методом переопыления трех различных сортов, в том числе дикорастущей ставропольской ромашки.

"Этот сорт можно выращивать на всей территории РФ. Мы бы получили 3 центнера семян минимум, полноценных, по цене — около 5 тыс. рублей за кг, распространили бы потребителям по всей России. Вырастили бы из нее потом сырье, сдали в аптеки, фармфабрики. Теперь все завалено, не знаем, сможем ли мы это убрать, может и соберем килограммов 20-40", — отметила она.

Раньше между опытными полями центра и дорогой была лесополоса, и посевы не так были видны, но ее убрали, и цветущие лекарственные растения стали привлекать местных жителей.

"Ранее, когда цвели душица и шалфей, люди подходили и около края поля фотографировались. Все было как-то культурно, такого варварства никогда не было. В этом году не знаю, что случилось с людьми — всем надо было туда зайти, нарвать и тут же выкинуть. Мы организовали охрану из своих сотрудников. Но они и в Троицу приезжали, мы не ожидали, что у людей именно в этот день будет такое отношение к природе", — сказала Чумакова.

Теперь сотрудники центра опасаются, что любители селфи перейдут и на другие поля, где лекарственные травы только начинают зацветать. Обращаться в правоохранительные органы по поводу посевов ромашки они пока не собираются, но если местные жители продолжат вытаптывать и другие поля, то скорее всего сделают это.

Чумакова посетовала, что плакаты с предупреждениями не останавливают любителей селфи.

"Все, что здесь высажено — госсобственность. Мы, как единственное на Северном Кавказе госучреждение, занимающееся проблемами лекарственных растений и отчитывающееся перед федеральными министерствами, проводим здесь важную работу", — подчеркнула она.