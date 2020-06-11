«Требования контроля будут предъявлены к муниципалитетам, потому что на их территории находятся объекты размещения. Также, безусловно, будут содействовать структуры Роспотребнадзора, министерства курортов и туризма, возможно сотрудники Минздрава будут привлекаться, поскольку это наша общая задача», — цитирует пресс-служба главу министерства Вадима Волченко.

Как отметил министр, по всем вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию министерства курортов 8(800)5118018, запущенную 1 мая. «Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит нарушения, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом», — считает Волченко.

Кроме того, на базе горячей линии работает ситуационный центр – для информирования туристов как за пределами РФ, так и внутри Крыма. «Этот центр в оперативном режиме отрабатывает все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Можно отправлять свои вопросы и на почту: shtab@mtur.rk.gov.ru», — добавил он.

С 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса Крыма будут работать для жителей республики. Российские туристы из других субъектов РФ смогут приехать на полуостров с 1 июля.