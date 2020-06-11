Это требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством РФ и Тульской области.

Кроме того, число участников официальных мероприятий увеличено до 50 человек. При этом обязательно использование участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и предварительная дезинфекция места проведения.

Режим повышенной готовности в Тульской области действует с 16 марта.

По данным оперативного штаба, на 11 июня в регионе официально подтверждено 5 тыс. 47 случаев COVID-19, выздоровели около 3 тыс. человек, еще 53 человека скончались.