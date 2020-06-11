"Мадрид опустел без туристов. Жители спокойно прогуливаются по площадям, улочкам и паркам. Перед Королевским дворцом дети катаются на велосипедах и скейтах. Город наполнен звуками щебечущих птиц, церковных колоколов, тихих разговоров и традиционной музыки с балконов", — пишет портал.

Как отмечается, всего несколько месяцев назад столицу Испании осаждали туристы со всего мира, а окружающая среда была приспособлена под них. Улицы были заполнены электромотоциклами, сигвэями, тук-туками и колясками с громкоговорителями, ездили "пивные велосипеды" с громкой музыкой. Гиды с мегафонами водили пешеходные экскурсии по 30-40 человек.

Местные жители страдали от соседей-туристов, которые поселялись рядом в съемных квартирах и шумно себя вели. "Так, в прошлом году группа американских девушек бросала камни в окно арендованной квартиры, чтобы разбудить своего друга, который пустил бы их внутрь", — пишет портал. В знак протеста жители Мадрида вывешивали из окон желтые плакаты с надписью "SOS Мадрид".

"В любую ночь можно было встретить молодежь, которая приезжала в город ради пьяных вечеринок, особенно, в выходные. Есть опасения, что все это повторится, поскольку власти Испании активно пытаются вернуть туристов. Но мы надеемся на перемены после пандемии", — цитирует портал местную жительницу, организующую небольшие туры по Мадриду.

Она добавила, что не ждет туристов из стран Европы раньше ноября и даже Рождества, а путешественников из США и Австралии – до 2021 года.

Между тем, из-за пандемии жители Испании потеряли свыше полумиллиона рабочих мест. Экономика страны сильно зависит от туризма, поскольку доходы сектора составляют 12% ВВП. Работники "замершей" туриндустрии получают помощь от государства в размере 500-600 евро в месяц.

Испания – вторая по популярности у туристов страна в мире, в прошлом году ее посетило свыше 80 млн человек. В Мадриде побывало около 7 млн гостей, в Барселоне – около 9 млн.