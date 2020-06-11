Курс евро в 16:30 МСК составил 78,97 руб./EUR1, поднявшись на 1,035 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Немногим ранее евро достигал 79,0125 руб./EUR1. При этом доллар торговался на отметке 69,49 руб./$1 — плюс 98,5 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля — до 73,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усиленно дешевеет к доллару и евро на последних на этой неделе торгах, так как инвесторы активно закрывают позиции перед длительными праздничными выходными в России. Негативное влияние на игроков оказывает усиление темпов падения котировок нефти, итоги заседания ФРС США, а также возобновление обсуждения темы антироссийских санкций в американском Конгрессе.