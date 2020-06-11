"С 15 июня снимаем ограничения для граждан в возрасте старше 65 лет. Напомню, что до сегодняшнего дня они находились на режиме обязательной самоизоляции. Дальше находиться дома нашим пожилым людям очень сложно, тем более что лето наступило", — сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в четверг.

По решению оперштаба, с 15 июня возобновят работу кинотеатры, музеи и библиотеки при ограничении числа посетителей. Театры и концертные организации могут начать работу без зрителей — для проведения репетиций, полностью они откроются 1 июля.

С 24 июня будут сняты ограничения на работу кафе и ресторанов, для которых пока разрешены только летние веранды, массажных и спа-салонов. С 1 июля планируется возобновить экскурсионные услуги, откроются детские лагеря.

Кроме того, по словам Развожаева, для жителей Крыма и Севастополя с 15 июня смягчат порядок въезда и выезда из города. Выезд для севастопольцев сделают свободным. Въезд для жителей полуострова будет возможен при предъявлении документа, подтверждающего проживание в одном из двух субъектов, или служебного удостоверения.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась для большинства 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 178 человек, три пациента умерли.