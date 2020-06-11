"Муниципалитеты смогут открывать парки, но только те, где они смогут обеспечить соблюдение требований безопасности. Маски. Дистанция. Гигиена. На этих же условиях в ограниченном режиме разрешим работать библиотекам и музеям", — написал глава региона в своем инстаграме в четверг.

Ранее пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Никитина сообщила об отмене системы цифровых подтверждений, которые жители региона получали для выхода из дома. Цифровые пропуска была введены в начале апреля для предотвращения распространения коронавируса.

Между тем в Пензенской области продлен режим повышенной готовности до конца следующей недели.

"Режим продлен до 21 июня без изменений. Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений", — написала пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.