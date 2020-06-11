"Ограничения перемещения на внешних границах, то есть на финско-российской границе и в отношении прибывающих из других третьих стран лиц, действуют до 14 июля. На внешних границах разрешается возвращение в Финляндию, транзит в аэропорту Хельсинки "Вантаа", а также другое необходимое движение. Въезд в страну членов семей граждан Финляндии разрешен для граждан всех стран", — отмечается в заявлении правительства страны.

Между тем, Финляндия с понедельника ослабит ограничения на поездки в страны Балтии, Норвегию и Исландию. В частности, по приезде из этих стран не надо будет отправляться на карантин.

Однако финское руководство оставило в силе ограничительные меры на границе со Швецией. Въезд в Финляндию из этой страны разрешен только в ряде случаев, например, по семейным обстоятельствам.

Кроме того, в стране с июля разрешат проводить мероприятия численностью до 500 человек на открытом воздухе, однако организаторы должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции.

За время пандемии в Финляндии зарегистрировано около 7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 320 человек скончалось.