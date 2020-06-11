"Мы смогли найти еще порядка 400-500 метров новых ходов и обнаружили значительное количество восходящих колодцев 12-15 метров высоты, — отметил ученый секретарь РГО в республике Крым, председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин, которого цитирует РГО.

По словам эксперта, ранее ученые предполагали, что в пещере только один ярус.

"Сейчас выясняется, что есть еще и верхние этажи пещеры, в которые, похоже, можно зайти. Если есть верхние этажи, то потенциально есть еще и нижние, которые сейчас практически полностью закрыты глиной", — отмечает ученый.

Под наблюдением и по рекомендациям коллег-палеонтологов спелеологи начали копать палеонтологический шурф и вышли на еще один уровень пещеры. "Мы установили, что ниже галереи, по которой мы сейчас можем ходить, находятся еще крупные залы, крупные галереи, заполненные глинисто-песчанистыми отложениями", — отметил Самохин.

Спелеологи после почти годичной консервации возобновили в мае нынешнего года работы в пещере "Таврида". Протяженность исследованных ранее ходов составляла около 1 тыс. 300 метров.

Палеонтологи ждут новых находок животных плейстоценового периода. "Пещера полтора миллиона лет назад служила логовом гигантской хищной гиены. Среди остатков ее добычи, вполне возможно, окажутся и кости древних людей. Характер глинисто-песчаных отложений, по словам ученых, позволяет предположить, что пещера на протяжении долгого времени то заполнялась водой, то освобождалась от нее. Возможно, было даже время, когда через нее шел поток текучей воды, приносившей глину и песок. Вместе с этими отложениями могли формироваться и новые местонахождения палеонтологического материала — "кладбища" древних животных", — отмечается в материале РГО.

Новый сезон работы в пещере "Таврида" принес и геологические открытия: обнаружен почти десяток минералов, которые ранее не находили в Крыму. Как считают ученые, они образовались при соприкосновении органики и неорганики.

"Вопрос — откуда взялась эта органика. Возможно, это — останки животных, но есть более вероятная версия — в пещере в доисторические времена на протяжении долгих лет находилась гигантская древняя колония летучих мышей, продукты их жизнедеятельности при соприкосновении с известняками в разных формациях образовывали эти минералы", — предположил Самохин.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них — кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, двух видов носорогов — этрусского и гигантского, останки мелких животных — грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Дорогу строит АО "ВАД".