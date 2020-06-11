"Режим повышенной готовности в связи с эпидемиологической ситуацией продлен до 5 июля", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, режим был введен в Курской области 10 апреля, затем продлен до 15 июня.

При этом с 1 июня снят ряд ограничений. Так, в регионе открылись непродовольственные магазины, спортивные и детские площадки, парки и скверы. Также отменили маршрутные листы, действие двухнедельного карантина для приехавших из других регионов, снимаются ограничения на посещение кладбищ. Однако жители региона старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

По данным на 11 июня, в Курской области зарегистрировано 3 769 случаев коронавируса, скончались 19 человек.