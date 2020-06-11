Помимо "Шереметьево" заявки прислали аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска. Все они просят компенсировать расходы за апрель 2020 года.

"Ожидается, что на следующей неделе после завершения проверки документации будут подписаны приказы о предоставлении субсидий указанным аэропортам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, всего на поддержку российских аэропортов предусмотрено 10,9 млрд руб. Средства выделяются из резервного фонда правительства, контролировать их расходование будет Росавиация. Деньги должны пойти на зарплаты сотрудников и уплату страховых взносов (не касается руководства и членов совета директоров), содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Согласно постановлению правительства, субсидии будут выделяться из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" аэропортом во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом для новых аэропортов, которые начали работать после 1 июля 2019 г., предусмотрен отдельный порядок расчета. Размер субсидии принимается равным сумме фактически понесенных расходов на зарплаты, страхвзносы и содержание инфраструктуры, оплаченных до дня подачи заявления. Под этот критерий подпадает саратовский аэропорт "Гагарин", открывшийся в августе прошлого года.