"Предложение белорусской стороны — чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", — сказал Петришенко. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, соответствующее предложение белорусской стороны было озвучено на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Отвечая на вопрос о возможных сроках снятия ограничений, вице-премьер уточнил: "Мы предложили им сроки — как можно раньше".

"Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали", — подчеркнул Петришенко.