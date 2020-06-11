Планируется, что перелеты будут ежедневными. Вылет из Москвы (аэропорт "Внуково") запланирован в 08:00, прилет в Геленджик — в 10:10. Обратный рейс будет выполняться в 10:40.

"В этом году перевозчик планирует расширять маршрутную сеть из аэропорта Геленджик, и уже к традиционным московским рейсам добавятся рейсы в Санкт-Петербург. Направление является одним из самых востребованных. Трафик аэропорта постепенно восстанавливается, однако ограничения, а вместе с ними и комплекс принимаемых мер по профилактике распространения коронавируса, продолжают действовать", — приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Ивана Таранченко.

Полеты по направлению Санкт-Петербург — Геленджик начнут выполняться с 23 июня по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Пулково" — в 10:40, прибытие в Геленджик — в 13:45. Обратный вылет запланирован на 14:35.

Все рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью 189 мест.

Как сообщалось ранее, На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции пассажиропоток аэропорта "Геленджик" значительно снизился, и он рассчитывает на плавное восстановление показателя в течение лета.

В период действия летнего расписания перелеты в Геленджик будут выполнять 11 авиакомпаний по 10 направлениям. Запланировано увеличение рейсов в Москву, Петербург и Екатеринбург.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15% — до 338,786 тыс. человек.