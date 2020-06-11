Фото: Нанна Хайтманн

Фотопроект появился на сайте москвастобой.рф в среду. Там представлены работы фотографов Арсена Ревазова, Марго Овчаренко, Нанны Хайтманн Алексея Киселева и Георгия Пинхасова.

Фото: Марго Овчаренко

"Весной-2020 нашему городу довелось пережить непростое время, москвичи оставались дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Фотопроект сохранит в памяти это сложное время и истории людей, которые стали его героями", — цитирует пресс-служба куратора проекта Нину Гомиашвили.

Каждый из фотографов – мастер собственного жанра, поэтому фотографии в разных стилях. Так, в объектив фотографа Арсена Ревазова попали монументальные строения и городская инфраструктура — ВДНХ, Парк Горького, Нескучный сад, Новый Арбат и множество других мест в Москве.

Съемки Марго Овчаренко проходили в нескольких больницах Москвы, где медики круглосуточно борются за жизнь пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19, а также в столичных гостиницах, где временно живут врачи, медсестры, санитары и другой персонал больниц, чтобы снизить риск для своих близких, меньше с ними контактировать, больше отдыхать между напряженными сменами.

"Москва в работах Алексея Киселева — город, который замедлил привычный ход, взял передышку, но не остановился. Здесь меньше людей и машин, но по-прежнему много энергии и жизни. Для Нанны Хайтманн местом съемки для стал Храм святителя Николая на Трех Горах, а также Инфекционная клиническая больница №2, где находились беременные с диагнозом коронавирус", — отмечает пресс-служба.

В свою очередь фотограф Георгий Пинхасов снимал близлежащие к дому дворы — темные здания и яркие окна, пустые скамейки, листья деревьев в свете фонаря, подчеркивающие невидимое присутствие человека.