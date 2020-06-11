"В настоящее время в связи с установившимся особо жарким периодом, которым считается температура воздуха +25 градусов и выше, наши спасательные подразделения московской городской поисково-спасательной службы переведены в усиленный режим работы, увеличено количество патрулирований, увеличена продолжительность патрулирований, все дежурные смены усилены дополнительными спасателями, а также руководящим составом этих подразделений", — сказал он на пресс-конференции.

Волков отметил, что на данный момент на водоемах Москвы работают 144 общественных спасательных постов.

"Подготовка к началу летнего купального сезона практически завершена. Решение о начале купального сезона, о количестве пляжей, о приемке мест массового отдыха в эксплуатацию будет после соответствующего решения правительства города Москвы. Мы готовы освидетельствовать все пляжи в течение одного дня. Предварительная работа проведена, водолазами проверена безопасность дна на водоемах всех городских пляжей, все замечания, которые были выявлены, устранены", — отметил он.

Он добавил, что количество происшествий на водных объектах в Москве имеет положительную динамику на протяжении 10 лет.

"По сравнению с 2010 годом, количество утонувших на водных объектах Москвы снижено в 2,4 раза. Если брать аналогичный период прошлого года, количество происшествий на водных объектах в сравнении с 2020 снижено на 62%, количество утонувших — снижено на 73%", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, коэффициент гибели на 100 000 населения в Москве составляет 0,04, в то время как в среднем по России составляет 0,28.

Волков также сообщил, что правительством Москвы были закуплены и переданы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) новые системы, в числе которых инновационные ледомеры для контроля толщины льда и звуковая пушка, позволяющая распространять предупреждающий об опасности озвученный текст на большие расстояния.

"В настоящее время принято решение о дооснащении ГИМС судами на воздушной подушке легкого типа. Они позволят мобильно перебрасывать технику с одного водоема на другой", — подчеркнул он.

Кроме того, Волков сообщил, что в период режима самоизоляции, связанного с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве, нарушений со стороны граждан на водных объектах в Москве зафиксировано не было.