"Испания объявила об открытии границ и отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов с 1 июля. Однако Балеарские острова в рамках пилотного проекта начнут принимать иностранцев уже 15 июня. На аналогичный шаг могут пойти и другие регионы", — пишет издание.

Как отмечает газета, острова в первую очередь планируют посетить путешественники из Германии – 10,9 тыс., а вот британцам въезд будет закрыт из-за сложной эпидемиологической ситуации в Соединенном Королевстве. Тем не менее, власти Испании и Великобритании ведут переговоры об урегулировании ситуации. Британия – основной въездной рынок для страны.

Таким образом, Балеарские острова станут первым регионом Испании, который посетят иностранцы. По прилету путешественникам нужно будет заполнить медицинские бланки и предоставить контактную информацию, в том числе, адрес отеля.

"У них также измерят температуру в аэропорту. Если она будет выше 37,5ºC, турист пройдет тест на COVID-19. В случае отрицательного результата он сможет продолжить отдых, а в случае положительного его направят на самоизоляцию. При этом региональные власти предоставят ему альтернативное отелю жилье без доплаты", — сообщает издание.

Как отмечает газета, правительство Испании проанализирует опыт пилотного проекта перед полномасштабным открытием границ и в случае необходимости внесет корректировки. Кроме того, таким образом иностранных туристов хотят убедить, что отдыхать в Испании безопасно.

По состоянию на 11 июня в стране зарегистрировано 242 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 150 тыс. человек, скончалось 27 тыс.