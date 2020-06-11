Отвечая на соответствующий вопрос пользователя, Алиханов написал: "Точной даты нет. С 01.07 точно. Может и раньше". По словам главы региона, по-прежнему неизвестно и то, когда возобновится пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградской областью и другими регионами России.

Ранее Алиханов неоднократно подчёркивал, что многие решения правительства области, в том числе и по срокам обсервации, напрямую зависят от развития ситуации с коронавирусом в регионе. Власти находятся в тесном контакте с местным управлением Роспотребнадзора, который выдает рекомендации по основным вопросам пандемии, и пока что считает обстановку довольно напряженной.

Как сообщалось, 10 июня глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в эфире программы "Время покажет", что информация по ситуации меняется ежечасно, по последней информации, Калининград с 15 июня снимает часть ограничений, старт чартерной программы туроператора "Библио-Глобус" в Калининградскую область запланирован на 24 июня.

"Я беру на себя ответственность проработать вопрос снятия обязательного 14-дневного карантина для всех приезжающих в регион", — подчеркнула Догузова.

В апреле в аэропорту "Храброво" был введен режим 14-дневного карантина для всех граждан, прибывающих в Калининград из других регионов. Жители области обязаны соблюдать изоляцию в домашних условиях. Жители других регионов проходили самоизоляцию у своих родственников или помещаются в обсерваторы.

С 8 июня гостиницы и отели Калининградской области могут принимать только жителей региона. Открыты променады и пляжи. В полноценном режиме работают торговые центры и магазины, а также бани и сауны (кроме использования бассейнов и купелей).

При этом в Калининградской области с 1 по 11 июня число заболеваний коронавирусом составляло от 23 до 54 человек в день.

По состоянию на 11 июня выявлено 1946 случаев заражения (950 человек выздоровели), умерли 34, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 65 650 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 691 человек, в том числе 88 в условиях обсерватора.