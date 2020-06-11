"В самое ближайшее время объявим конкурс на организацию кемпингов и глэмпингов, таких легких модульных некапитальных строений", — сказала Догузова, выступая на онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" в четверг.

По ее словам, цель этого проекта состоит в том, чтобы россияне смогли уже в июле-сентябре отдохнуть на самых красивых территориях страны в подобных быстровозводимых объектах размещения.

Зарина Догузова напомнила, что Ростуризм планирует предоставить гранты на организацию кемпингов и глэмпингов на территории России.

Глэмпинг – это кемпинг повышенной комфортности, где есть все условия для комфортного проживания – кровать, водопровод, качественная еда и другие удобства. Глэмпинги находятся на природе, чаще всего на диких живописных территориях и в заповедниках. Обычно глэмпинги – это палатки и домики, но встречаются и более экзотичные варианты – караваны, бунгало, дома на деревьях и множество других. В сентябре прошлого года Ростуризм объявил о проекте развития сети глэмпингов в России. На тот момент в стране насчитывалось до 50 подобных объектов.