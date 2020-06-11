"С 15 июня возобновляется работа детских лагерей, санаториев для жителей Кузбасса, деятельность музеев, находящихся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, оказание образовательных услуг ИП непосредственно или с привлечением педагогических работников", — говорится в сообщении.

Кроме того, разрешается проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках и стадионах без привлечения зрителей, а также сдача нормативов ГТО.

Как сообщалось, на утро четверга в Кузбассе был выявлен 61 случай заражения COVID-19, в том числе диагноз подтвердился у постояльцев дома престарелых в городе Кемерово. Всего в регионе зарегистрировано 929 случаев заражения, семь человек скончались.

С 4 июня в Кузбассе был снят запрет на работу ТРЦ, летних веранд кафе и ресторанов, а также салонов красоты, который был введен 31 марта, когда в Кузбассе был только один подтвержденный случай заражения COVID-19.

С 8 июня детские сады перешли на работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований. С 15 июня в Кемеровской области возобновляется плановая госпитализации сроком до одной недели, а также работа детских аттракционов, развлекательных площадок и МФЦ.