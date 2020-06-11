"С 15 июня в Хакасии отменяется режим всеобщей самоизоляции. Однако исключением пока останется категория лиц старше 65 лет, для них соблюдение режима самоизоляции по-прежнему обязательно. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями и имеет ослабленный иммунитет, рекомендовано по возможности оставаться дома", — говорится в пресс-релизе.

Так, отменяется правило обязательного двухнедельного карантина для прибывающих в Хакасию из Москвы и Санкт-Петербурга, но для гостей из Красноярска и Тувы изоляция на 14 дней по прибытию продолжит действовать, пока эпидобстановка в этих субъектах не стабилизируется.

С 18 июня разрешено возобновить работу точкам общепита, расположенным на открытом воздухе, но с дистанцией не меньше 1,5 м между столиками и одновременным размещением за одним столом не больше двух человек с соблюдением социальной дистанции, а также дезинфекцией всех поверхностей после каждого посетителя.

С этой же даты разрешено будет открыться фитнес-центрам, тренажерным залам, бассейнам, стадионам и другим учреждениям физкультуры и спорта при условии загрузки спортобъекта не более чем на 25% от его единовременной пропускной способности. Возобновляются и тренировки членов спортивных сборных команд при условии соблюдения дистанции между занимающимися не менее 5 м.

При этом прежде, чем открыться, и заведения общепита, и учреждения спорта должны получить специальные паспорта готовности.

Также сообщается, что с 12 июня детям можно будет гулять без сопровождения взрослых, разрешается обслуживание на вынос в заведениях общепита.

В Хакасии зарегистрировано 1 тыс. 229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.