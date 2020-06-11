Решение об открытии полетной программы было принято по итогам телефонного разговора министров иностранных дел двух стран, Турция откроет границы для туристов из Украины с 1 июля. Турецкая сторона заверяет, что создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских туристов.

«Туроператор Anex Tour Украина с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию, в Бодрум и Анталию. Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air Ukraine», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина в пресс-службе компании.

По словам генерального директора "ТК Анекс Тур" в Украине Илькера Адигюзеля, Турция со своей стороны обеспечила все необходимые меры безопасности для туристов. «Поэтому мы с Azur Air Ukraine планируем запуск чартерных рейсов, конечно же, соблюдая все правила безопасных авиаперелетов", — сказал он.

В компании Tez Tour рассказали, что чартерная полетная программа в Анталию запланирована из Киева и нескольких регионов Украины. «Полеты будет выполнять авиакомпания Windrose («Роза Ветров»), запланированы до 5-7 рейсов в неделю в Анталию из Киева, а также рейсы из региональных городов», — добавили в пресс-службе туроператора.

Также о старте полетной программы в Турцию с 1 июля объявил и туроператор TUI Ukraine. На сайте доступны для бронирования туры из Киева в Анталью, Кемер, Бодрум с перелетом чартерной авиакомпанией Windrose («Роза Ветров»). Рейсы в аэропорт Даламан выполняет авиакомпания Azur Аir Ukraine.

На сайте Coral Travel Ukraine также можно забронировать туры на курорты Турции с вылетами после 1 июля на Чартерные рейсы из аэропорта «Борисполь» в Киеве в Анталью выполняет авиакомпания Ukraine International Airlines.

Ранее сообщалось, что Турция в июне постепенно восстановит авиасообщение с 40 странами, в первую очередь это страны Европы и Ближнего Востока. Переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с еще более чем 90 странами, среди них есть и Россия. Министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой выразил надежду, что полеты из РФ возобновятся в середине июля.