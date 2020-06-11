"В связи с хорошей эпидемиологической ситуацией туризм в Хорватии начал возрождаться. Уже работают 363 отеля и 218 туристических кампусов по всей стране. Как минимум 160 тысяч туристов в стране ждут в длинные выходные с 11 по 14 июня", — пишет издание.

В четверг ряд стран, среди которых Хорватия, Австрия, Испания, Португалия и другие, отмечают праздник Тела и Крови Христовых (Corpus Christi).

За первые 10 дней июня путешественники совершили в Хорватии полмиллиона ночевок.

"Сейчас некоторые места Хорватии пользуются большей популярностью у путешественников, чем другие. Так, Истрия и Кварнер относительно загружены (именно там зафиксировали полмиллиона ночевок), в то время как в Дубровнике и Далмации все еще мало гостей", — отмечает газета.

Популярность Истрии и Кварнера связана с тем, что туда легко добраться на машине из многих европейских городов.

Прямо сейчас в стране находятся около 65 тысяч путешественников.

Хорватия открыла границы со всеми странами ЕС, которые поделила на две группы исходя из эпидемиологической ситуации. Так, жители некоторых государств по прибытии обязаны предъявлять бронирования отелей или ваучеры от турагентств, а также сообщать цель поездки. От этого освобождены граждане 10 стран — Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Словакии и Германии.

Справку об отсутствии COVID-19 Хорватия не спрашивает, обязательного карантина по прибытии тоже нет.