С этой даты регулярные рейсы снова начнет выполнять авиакомпания "Северсталь" в Пулково и Домодедово.

Как сообщалось, в Кировске и Апатитах, вблизи которых расположен аэропорт, с 29 марта введен карантин. Аэропорт "Хибины" был временно закрыт с 3 апреля. Срок закрытия воздушной гавани неоднократно продлевался.

По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на 10.30 мск четверга в регионе 3 тыс. 760 случаев коронавируса, 2 тыс. 290 приходится на Белокаменку. Всего в регионе выздоровели 2 тыс. 633 человека, семеро скончались.

В Апатитах и Кировске зафиксировано 173 и 108 случаев коронавируса соответственно, включая по одному новому случаю за минувшие сутки в обоих городах.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от города Апатиты. Был введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.

Аэропорт способен принимать самолеты типа Як-40, Як-42, Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-72, Ан-74, Ан-319, А-148, Ан-26, Ту-134, Ил-114, и Boeing-737, А-320-100, ATR-42, CRJ-100/200, Бе-200, RRJ-95, L-140, SAAB-340, 2000, Challenger-Б-04, Embraer-170.

Регулярные рейсы из аэропорта "Хибины" выполняют авикомпании "Северсталь" и "Сибирь" (входит в группу S7). География полетов включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Череповец, в летний сезон — Сочи и Анапу.