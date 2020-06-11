"С третьей декады июня в расписании будут восстановлены 35 поездов формирования АО "ФПК" ("дочка" РЖД), которые совершат более 1,5 тыс. рейсов. Согласно нормативному графику будут курсировать высокоскоростные поезда "Сапсан", выполняя до 30 рейсов в сутки", — сообщили В РЖД.

При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено, отмечают в компании.

В частности, в июне в расписание возвращаются и поезда ФПК в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья. Они будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно. Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов, при этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.