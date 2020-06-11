"Отменив пропускной режим между муниципалитетами в крае, мы понимаем, что в предстоящие праздничные выходные 12-14 июня поедут на море. Возникает вопрос: где они все остановятся? Поэтому я предлагаю с 12 июня открыть гостиницы (фондом-ИФ) до 50 номеров при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Прошу внести изменения в мое постановление", — сказал губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба в Краснодаре.

По его словам, с каждым днем в край прибывает все больше людей авиационным, железнодорожным и автотранспортом. "Количество рейсов из Москвы в аэропорт Сочи составляет в среднем 20 рейсов в день. За 10 дней в Сочи прилетело около 11 тыс. человек. Аэропорт Анапы принимает около 12 рейсов в день, Геленджика — от 3 до 6 рейсов", — сообщил Кондратьев.

В свою очередь, министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов подчеркнул, что коронавирус полностью не исчезнет в ближайшее время, и необходимо учиться работать в этих условиях.

"Гостиницы, которые сейчас готовятся к открытию, будут первым шагом к возобновлению работы отрасли, при строгом соблюдении санитарных норм. Конечно, надо открываться", — сказал Филиппов.