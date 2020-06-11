"Мы бы рассматривали это как тренировку к 1 июля (когда Крым откроется для жителей других регионов — ИФ). С экономической точки зрения сложно говорить, потому что на всех крымчан-гостей не хватит. Тем более, за последние месяцы зарплаты были достаточно скромные. Ну и заработать на крымчанах очень сложно", — сказала исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.

По ее словам, некоторые средства размещения даже решили не открываться на следующей неделе, а подождать полноценного запуска турсезона. При этом другие отели готовы воспользоваться этим периодом для отстраивания работы в новых реалиях.

"Для крымчан появляются специальные предложения, спецтарифы. Это была тенденция последних лет, а сейчас с учетом ситуации, конечно, они есть и будут появляться у объектов разного уровня: и лакшери, и скромнее. Это возможность запустить объект, выстроить командную работу и подготовиться к 1 июля", — отметила Возная.

Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский подтвердил, что для крымчан во многих средствах размещения действуют скидки в размере 20-30%, но местные жители всегда составляли незначительную часть отдыхающих.

"Крымчане и севастопольцы обычно работают летом и ограничиваются поездками на выходные. Поэтому существенной загрузки отелям они не дадут", — считает эксперт.

По его словам, несмотря на ограниченные возможности для отдыха этим летом, в Крыму не ждут рекордного сезона. Зелинский объяснил этот прогноз финансовыми сложностями у россиян, боязнью заразиться коронавирусом и ожиданием открытия зарубежных курортов.

Пока предпосылок для роста цен на отдых в Крыму нет, отметил собеседник агентства. Однако он напомнил о традиционном динамическом ценообразовании: чем больше заполняется отель, тем выше цена.

Руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации Сергей Стрельбицкий согласился с тем, что опасений по завышению цен пока нет: большинство санаториев заявляют о сохранении стоимости размещения на уровне 2019 года, некоторые рассматривают возможность снижения.

"У меня есть убеждение, что руководители санаторно-курортных учреждений понимают ситуацию, в которой оказалась страна. Для нас сегодня мало того, чтобы объекты размещения заработали средства, очень важно, чтобы люди, пережившие период самоизоляции, смогли приехать и оздоровиться", — сказал он.

Как сообщалось, Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который будет запускаться поэтапно. Первый этап предполагает открытие 15 июня санаториев и отелей исключительно для местных жителей. На втором, с 1 июля, на полуостров смогут приехать жители других регионов РФ, началась продажа путевок.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. После запрета приема туристов власти республики предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.