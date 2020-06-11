"Безусловно, вводившиеся в крае карантинные посты на границах муниципальных образований сыграли свою огромную роль. Но мы не можем постоянно находиться в режиме пропусков. В текущих условиях считаю необходимым дать людям возможность свободно перемещаться по краю, в том числе в сторону Черноморского побережья", — сказал Кондратьев в ходе заседания краевого оперативного штаба.

Глава региона при этом подчеркнул, что речь не идет о полной отмене карантина в Краснодарском крае: "он продолжает действовать до 21 июня", но сложившаяся в регионе обстановка способствует дальнейшему смягчению ограничительных мероприятий.

"Внести изменения в соответствующие нормативные акты — с 00:00 часов 12 июня отменить пропускной режим на территории всего края", — заявил губернатор.

"Красные" пропуска (дававшие право перемещаться по краю — ИФ) сыграли свою положительную роль, и сегодня мы можем их отменить", — добавил Кондратьев.