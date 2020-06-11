По данным Voice of America, протестующие в городе Ричмонд в штате Вирджиния попытались поджечь монумент, установленный в парке Byrd, затем обхватили его при помощи веревок и сбросили с пьедестала. Они заявили, что Колумб является лицом геноцида, и в конце концов утопили монумент в озере.

Полиции в тот момент в парке не было, наблюдение за демонстрантами осуществлялось с полицейского вертолёта.

В Бостоне, штат Массачусетс, по данным канала 7News Boston, протестующие обезглавили монумент Колумбу.

Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где умер афроамериканец Джордж Флойд после задержания полиции.

Во всем мире на фоне протестов антифашистов вандалы оскверняют памятники и другим историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле.

Ранее от действий вандалов пострадал памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне. Вандалы испортили его краской, обвинив Черчилля в расизме. Также в Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18 века Роберту Миллигану, а в Бристоле — Эдварду Кольстону, который был членом парламента и филантропом, но и также причастен к работорговле.

В Бельгии в ходе демонстраций демонтировали памятник королю Леопольду II. Статую короля, отличавшегося жестким стилем управления колониями, вандалы несколько дней назад залили краской в ходе протестов против расизма. Монумент стоял в городском парке, но пока неясно, когда именно он вернется на свое место.

Смерть Джорджа Флойда, давшая старт протестам против расизма и неравенства в США и в Европе, произошла в конце мая в Миннеаполисе. Флойда, которого до этого неоднократно задерживала полиция за кражи, грабежи и сбыт наркотических веществ, поймали на попытке обналичить фальшивый чек, а при попытке задержания он оказал сопротивление полиции. Тогда полицейский повалил его на землю и поставил ему на грудь колено. Флойд пожаловался на то, что почувствовал себя плохо и просил его отпустить. Позднее он скончался.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, в его крови и моче нашли следы нескольких наркотических веществ, он также на момент задержания переболел, либо заражен COVID-19, но скончался он не из-за этого. Причина его смерти — остановка сердца. Также Флойд страдал заболеваниями гипертонического характера.

По итогам первоначальной аутопсии на его теле не выявили следы асфиксии или удушения. Однако, позднее официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть Флойда была убийством.

Также семья Флойда провела собственное вскрытие, и оно показало, что он умер от асфиксии из-за сдавливания шеи.

Офицер полиции Дерек Шовен, который задерживал Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.