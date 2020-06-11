"Временный график движения "Сапсанов" был введен до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется", — сообщили в РЖД.

Из-за снижения пассажиропотока между Москвой и Петербургом РЖД в апреле сократили количество "Сапсанов", временный график движения "Сапсанов" был продлен на период майских праздников. Позже компания сообщила о продлении временного графика курсирования поездов до 28 мая.

В мае РЖД сохранили временный график "Сапсанов" до 23 июня, при этом увеличили число поездов почти вдвое.

На фоне увеличившегося спроса на период с 11 по 14 июня количество пар поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до десяти в день (20 рейсов).