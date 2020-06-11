Пассажирооборот рухнул на 92,5%, до отметки 1,984 млрд пассажиро-километров.

При этом в сравнении с апрелем 2020 г. наблюдается рост пассажиропотока и пассажирооборота — в обоих случаях на 28%.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией второй месяц подряд стала S7, которая перевезла 281 тыс. пассажиров. Это на 75,7% меньше, чем в мае 2019 г., но на 32% больше, чем в апреле 2020 г.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" обслужила 206 тыс. пассажиров, "просев" на 93,1% к маю 2019 г. и увеличив показатель на 40% к апрелю 2020 г. Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" обеспечила доставку 74,3 тыс. пассажиров (-92,6% к маю 2019 г., +20% к апрелю 2020 г.). Лоукостер "Аэрофлота" — "Победа" — не выполнял рейсы в прошлом месяце.

Рейсами "ЮТэйр" воспользовались 67 тыс. пассажиров (-90,3% к маю 2019 г., +2% к апрелю 2020 г.), "Уральскими авиалиниями" — 41 тыс. пассажиров (-95% к маю 2019 г., -2% к апрелю 2020 г.).

За январь-май 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 24,97 млн пассажиров (-44,6% г/г), сообщила Росавиация.

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на авиарейсы упал до минимума.

В июне на фоне снятия некоторых ограничений фиксируется рост авиаперевозок в аэропортах Москвы и в целом по стране примерно в три раза в сравнении с маем, говорил первый замглавы Минтранса РФ, руководитель Росавиации Александр Нерадько.