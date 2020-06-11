«Ограничительные меры, действующие в настоящее время на всех пунктах пересечения венгерско-хорватской границы, будут отменены в пятницу. Граждане Венгрии и Хорватии смогут беспрепятственно посещать страны без соблюдения карантина через семь пограничных пунктов», — заявил Сийярто на видео в Facebook.

Как отметил министр, ранее Венгрия открыла границы с Австрией, Словакией, Сербией, Словенией и Чехией, и это решение не вызвало роста числа зараженных коронавирусом. Также он напомнил, что пограничный контроль внутри страны был отменен 8 июня.

Власти Венгрии в середине мая начали постепенное ослабление режима чрезвычайного положения. В Будапеште открыты отели, летние веранды ресторанов и кафе, а также парки. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции по-прежнему обязательно.

По данным Роспотребнадзора на 11 июня, в Венгрии зарегистрировано 4027 случаев заражения коронавирусом, 551 человек скончался, 2,3 тыс. человек выздоровели.