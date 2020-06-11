Исследование показало, что почти каждая третья семья с детьми школьного возраста (31%) на это лето организует отдых на даче или в деревне.

По данным Superjob.ru, 5% респондентов устроят своим детям отдых на Черноморском побережье, оздоровительный лагерь выбрали 3% участников опроса.

Согласно исследованию, вариант с каникулами в другом городе выбрали 2% респондентов, за границей — 1% опрошенных.

Опрос был проведен 8-10 июня 2020 года среди 1000 российских родителей, имеющих детей школьного возраста, в 237 населенных пунктах, во всех федеральных округах.