Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Роспотребнадзора, музеи должны будут подготовить помещения к полноценной работе — провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов), а также организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы в здания музеев и выходы из них.

Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Музеям рекомендовано отказаться от проведения экскурсий для туристических групп, при этом они смогут проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии в группах не более пяти человек. Посетители музеев также смогут воспользоваться аудиогидом, который после каждого зрителя будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, наушники для аудиогида будут одноразовыми.

Билеты в музеи рекомендовано продавать в электронном виде, а их проверку на входе проводить бесконтактным способом.