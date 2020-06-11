"Полноценно мост начнет работу после снятия ограничений по пересечению государственной границы, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сейчас сложно назвать дату начала работы моста, пока ориентируемся на конец августа, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки", — пояснил губернатор.

По информации пресс-службы регионального правительства, строительные работы на предмостовой территории по ряду объектов близятся к завершению. На площадке будущего пункта взимания платы оборудуются две полосы для грузового транспорта и две — для пассажирских машин. Мостовой переход возводился на внебюджетные средства. Созданная российско-китайская компания в рамках концессии получила кредит в китайском банке. Проезд по мосту будет платным, срок окупаемости — 16 лет.

"Возведены два здания (основное и вспомогательное) и технологический туннель. Смонтированы пожарные резервуары и локальные очистные сооружения. Ведется внутренняя отделка в зданиях пункта. К 31 июля работы должны быть завершены полностью", — прозвучало в докладе директора филиала компании по развитию и строительству моста через Амур Евгения Королькова.

В предмостовой зоне также появится автомобильный пункт пропуска и таможенно-логистический терминал со складом временного хранения. Генеральный директор ООО "Октет Инвест" Владимир Коновалов отметил, что на будущей площадке терминала возводятся склады временного хранения и стоянки автотранспорта. Окончание строительства складов временного хранения по временной схеме планируется к концу августа.

Создание основного терминала с расширенной зоной складских помещений и созданием на четвертом этапе железнодорожного терминала в селе Березовка должно завершиться к 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составит 7,6 млрд рублей и даст 275 новых и 225 смежных рабочих мест. Прогнозный грузооборот составит 3,5 млн тонн в год.

Временный пункт пропуска будет работать с ограничением по пропускной способности в сутки до 190 автомобилей, без пассажирского сообщения.

"Уже идет проектирование капитального здания пункта пропуска, по планам он будет построен в 2022 году. Сегодня на совещании мы обсуждали возможные риски, которые могут возникнуть с начала эксплуатации моста через Амур. Все проблемные вопросы мы сможем отработать в так называемый тестовый период работы моста", — заметил Орлов.

Ранее сообщалось, что строительство постоянного пункта пропуска Кани-Курган, который сменит временный погранпереход, планируется завершить в 2022 году. Стоимость проекта составит 1,6 млрд рублей, в том числе 70,14 млн — проектные работы.

Правительство РФ одобрило создание автомобильного пропуска Кани-Курган-Хэйхэ круглосуточного режима работы в феврале прошлого года.

Строительство международного автомобильного моста через Амур было начато в декабре 2016 года, а в январе текущего года были проведены приемочные испытания сооружения. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в мае.

Чтобы синхронизировать работу пункта пропуска со сроком завершения строительства моста, было принято решение строить временный пункт пропуска.