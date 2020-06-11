В июне 2019 года РЖД перевезли 11,6 млн пассажиров в поездах дальнего следования, таким образом падение дальних" ж/д перевозок может составить 83,6%.

По данным РЖД, в мае 2020 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования упали на 78,9% по сравнению с тем же периодом 2019 г., до 2 млн человек. В апреле "дальние" ж/д перевозки пассажиров рухнули на 77%.

РЖД в июле — августе 2020 года планируют вернуть более 60% летних пассажирских поездов, отмененных из-за коронавируса, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД. Речь идет о возвращении 67 поездов и увеличении периодичности курсирования еще 57 поездов дальнего следования.

РЖД могут переломить спад пассажирских перевозок за счет комплексных турпродуктов, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании в среду. "Создание комплексных туристических продуктов, основанных на комфортной транспортной логистике, это один из реальных инструментов, который позволит переломить негативные тенденции в пассажирском сегменте, поэтому необходимо активно включиться в эту работу на всех уровнях", — сказал Белозеров.