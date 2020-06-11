"Начало купального сезона в Подмосковье запланировано на 1 июля. В Московской области запланировано к открытию 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципальных образований", — сказали в региональном главке ведомства.

Собеседник агентства отметил, что инспекторы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в составе межведомственных комиссий проводят освидетельствование пляжей, обращая внимание на укомплектованность спасательных постов специалистами, подготовленными к оказанию первой помощи пострадавшим, техническое состояние сооружений для схода и прыжков в воду, детских купален, соответствие установленным требованиям обозначения границы заплыва в местах купания, а также наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными, правоохранительными органами и иными организациями.

"В период купального сезона в Подмосковье будут проводиться совместные рейды ГИМС с представителями МВД России, спасательных служб с целью предупреждения несчастных случаев на воде и своевременного реагирования на происшествия, а также выявление несанкционированных мест массового отдыха людей на воде", — добавили в главном управлении МЧС по Московской области.