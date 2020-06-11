"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 8779 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (36,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост десятый день держится ниже отметки в 9 тыс., темп прироста составляет +1,78% (в начале июня — +2,23%).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6 532 умерших и 261 150 выписанных (8 367 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 754.

Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Как и прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а на первом — США, где число заболевших перевалило за 2 млн.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 1436 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 смерти и 2 236 выздоровевших.